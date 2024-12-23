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В Санкт-Петербурге кроссовер врезался в толпу на переходе. Видео

Кроссовер врезался в толпу на переходе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге кроссовер врезался в толпу на переходе. Видео
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Автомобиль наехал на людей на северо-востоке Санкт-Петербурга, есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 32 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга кроссовер Geely на большой скорости столкнулся с автомобилем Opel, не уступившим ему дорогу на перекрестке. Кроссовер вынесло на тротуар, машина снесла стоявших у светофора прохожих.

Пострадали шестеро, в том числе 13-летняя девочка. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водитель автомобиля Geely скрылся с места ДТП.

В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми
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Фото:МЧС России

Автомобилем Opel, не уступившим дорогу, управляла 50-летняя женщина, управлявшему Geely мужчине, как сообщают очевидцы, на вид около 25 лет, добавляется в сообщении. Полиция разыскивает скрывшегося водителя и уточняет обстоятельства происшествия.

В июле в городе Бийске Алтайского края автобус столкнулся с грузовиком, после чего въехал в остановку с людьми. Пострадали двое: мужчина и 17-летняя девушка, стоявшие на остановке. Из пяти пассажиров автобуса никто не пострадал.

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