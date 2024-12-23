В Минздраве назвали оптимальный возраст для рождения детей

Минздрав назвал оптимальным для рождения детей возраст от 18 до 35 лет

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Для женщин оптимальный возраст для беременности и рождения детей — от 18 до 35 лет, заявили в Министерстве здравоохранения, с письмом ведомства ознакомилось «РИА Новости».

В то же время мужчины могут зачать ребенка в более старшем возрасте, но от года к году эта вероятность уменьшается. В частности, у мужчин старше 35 лет она вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами, даже если зачатие происходит при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Кроме того, рожденные от возрастных отцов дети имеют худшие показатели здоровья, отметили в ведомстве. В частности, это касается рисков развития шизофрении, острого лимфобластного лейкоза и аутизма.

В Минздраве также отметили, что риск бесплодия повышают вредные привычки: употребление более пяти чашек кофе в день — в 1,45 раза, курение — в 1,6 раза, примерно во столько же — употребление более 20 г этанола в день.

Ранее в декабре президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей призвал переломить негативную ситуацию со снижением рождаемости.

По его словам, доля третьих и последующих детей в российских семьях растет, но сохраняется тенденция снижения рождаемости, откладывания вступления в брак и рождения детей.

По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в России снизился до рекордно низкого уровня — 1,4. В Кремле такой показатель назвали «катастрофическим» для будущего нации.