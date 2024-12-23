Минтранс не исключил прямые рейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном
Министерство транспорта России ведет переговоры по запуску прямых рейсов в Бразилию и Малайзию, а также в Пакистан, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Роман Старовойт.
«Рассматриваются Малайзия, Бразилия. Недавно к нам обратился Пакистан с такой просьбой», — сказал Старовойт.
Он уточнил, что Россия постоянно анализирует ситуацию и ведет диалог. Министр подчеркнул, что в его ведомстве заинтересованы в участии в переговорах представителей турбизнеса.
Старовойт отметил, что Россия открыта для дружественных стран, но прежде чем запускать рейсы нужно оценить перспективы пассажиропотока. Он предложил начать с чартерных рейсов. По его словам, это поможет «раскатать» маршрут.
В сентябре 2024 года «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы между Россией и островом Бали в Индонезии, которые в 2020 году прекратили из-за коронавируса.
Полный список стран в которые ходят прямые рейсы из России — в материале РБК.
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