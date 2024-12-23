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Политика ,  
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Минтранс не исключил прямые рейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Министерство транспорта России ведет переговоры по запуску прямых рейсов в Бразилию и Малайзию, а также в Пакистан, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Роман Старовойт.

«Рассматриваются Малайзия, Бразилия. Недавно к нам обратился Пакистан с такой просьбой», — сказал Старовойт.

Он уточнил, что Россия постоянно анализирует ситуацию и ведет диалог. Министр подчеркнул, что в его ведомстве заинтересованы в участии в переговорах представителей турбизнеса.

Старовойт отметил, что Россия открыта для дружественных стран, но прежде чем запускать рейсы нужно оценить перспективы пассажиропотока. Он предложил начать с чартерных рейсов. По его словам, это поможет «раскатать» маршрут.

«Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Москвы на Бали
Life
&laquo;Аэрофлот&raquo; возобновил прямые перелеты из Москвы в Денпасар, на Бали

В сентябре 2024 года «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы между Россией и островом Бали в Индонезии, которые в 2020 году прекратили из-за коронавируса.

Полный список стран в которые ходят прямые рейсы из России — в материале РБК.

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Персоны
Бразилия Малайзия Пакистан рейсы Минтранс Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

политик, министр транспорта России
20 января 1972 года
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