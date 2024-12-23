В Северной Ирландии самолет совершил жесткую посадку
Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста из-за сильного ветра, сообщило издание Daily Mail.
На борту не было никого кроме четырех человек экипажа. По предварительным данным, они не пострадали.
При посадке сломалась передняя стойка самолета. После происшествия аэропорт временно закрыли и объявили там чрезвычайное положение. Туда также направились медики и полиция.
Все входящие и исходящие рейсы отменили. Некоторые рейсы также перенаправили из Белфаста в другие аэропорты, включая рейс British Airways из аэропорта Лондон-Сити и рейс Aer Lingus из аэропорта Лидс-Брэдфорд.
В конце ноября самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Сочи, совершил жесткую посадку в Анталье в Турции из-за штормовой погоды. По словам очевидцев, после аварии и начала пожара на борту начались паника и давка. Однако никто не пострадал — все успешно эвакуировались.
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