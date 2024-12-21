Маск призвал Шольца уйти в отставку после наезда на толпу в Магдебурге
Американский предприниматель Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца немедленно подать в отставку после наезда на толпу на магдебургскую рождественскую ярмарку, в результате которого погибли взрослый и ребенок.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсети Х в ответ на пост другого пользователя о реакции канцлера на произошедшее.
Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Погибли два человека. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы сообщало, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.
Подозреваемый задержан, им оказался врач из Саудовской Аравии. Сейчас полиция оцепила место происшествия и проверяет, машину задержанного на предмет взрывного устройства.
«Сообщения из Магдебурга говорят о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их семьями», — написал Шольц и поблагодарил спасателей.
До этого Маск уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера. Так, после распада правящей коалиции в Германии и начала разговоров о досрочных выборах он написал в X по-немецки: «Olaf ist ein Narr». Это переводится как «Олаф — шут» или «Олаф — глупец».
«Это делает мне честь», — ответил канцлер и подчеркнул, что не комментирует слова миллиардеров.
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