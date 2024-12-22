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Общество ,  
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На Кубани от загрязнения нефтепродуктами очистили более 39 км берега

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

В Краснодарском крае собрано более 17 тыс. т загрязненного песка и грунта, а также очищено более 39 км береговой линии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 кв. м. Мониторинг побережья увеличился на 37 км до новороссийского села Мысхако», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к работам привлечены более 10 тыс. человек и 366 единиц техники.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В воскресенье, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Корабли перевозили 9,2 тыс. т мазута, нефтепродукты разлились в акватории Черного моря. Один из них сел на мель недалеко от побережья в Керченском проливе, другой — близ порта Тамань. На «Волгонефти-212» один человек погиб.

Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Капитан «Волгонефти-212», на котором погиб матрос, обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК (смерть человека по неосторожности).

Президент Владимир Путин во время прямой линии назвал «экологической бедой» последствия аварии: почти 40% топлива вытекло. По его словам, часть мазута «залегла на дно» и в мае при определенных температурах он может снова подняться.

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Краснодарский край Анапа МЧС
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