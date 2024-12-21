В Петербурге умерла балерина Ирена Баженова
В четверг, 19 декабря, скончалась балерина Ирена Баженова, сообщила пресс-служба Мариинского театра. Ей было 88 лет.
«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении.
Баженова родилась в 1936 году. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году, после чего следующие 24 года своей жизни посвятила Мариинскому театру, где выступала не только в роли солистки балета, но и работала педагогом.
Помимо карьеры на сцене Баженова также снялась в фильме-балете «Спящая красавица» в 1964 году. В картине она исполнила одну из ключевых ролей в ее репертуаре — феи Сирени.
В 1976 году она вернулась в училище, где работала педагогом классического танца на протяжении 20 лет. Среди ее учениц, в частности, были Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.
Дочь балерины Елена Баженова и внучка Дария Широкова также стали артистками балета.
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