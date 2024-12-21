В Петербурге умерла балерина Ирена Баженова

Ирена Баженова (Фото: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой)

В четверг, 19 декабря, скончалась балерина Ирена Баженова, сообщила пресс-служба Мариинского театра. Ей было 88 лет.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении.

Баженова родилась в 1936 году. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году, после чего следующие 24 года своей жизни посвятила Мариинскому театру, где выступала не только в роли солистки балета, но и работала педагогом.

Помимо карьеры на сцене Баженова также снялась в фильме-балете «Спящая красавица» в 1964 году. В картине она исполнила одну из ключевых ролей в ее репертуаре — феи Сирени.

В 1976 году она вернулась в училище, где работала педагогом классического танца на протяжении 20 лет. Среди ее учениц, в частности, были Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

Дочь балерины Елена Баженова и внучка Дария Широкова также стали артистками балета.