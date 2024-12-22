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Падение режима Асада ,  
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Глава МИД Турции заявил о необходимости снять санкции с Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Хакан Фидан и Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя &mdash; Ахмед аш-Шараа)
Хакан Фидан и Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа) (Фото: Turkish Foreign Ministry / Reuters)

Санкции с Сирии необходимо снять для нормализации ситуации в стране, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с лидером новых властей Сирии — главой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа), сообщает Anadolu.

«Отмена санкций в отношении Сирии чрезвычайно важна для нормализации ситуации в Сирии и обеспечения безопасности в стране», — сказал он.

Фидан добавил, что «международное сообщество должно оказать решительную поддержку новому правительству». «Турецкий народ, турецкое государство и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган всегда будут с вами», — отметил глава турецкого МИДа.

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В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии — Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.

Ранее аль-Джулани призвал отменить международные санкции против Сирии. В интервью иностранным журналистам он подчеркнул, что снятие санкций служит крайне важным шагом для восстановления Сирии, которая не хочет конфликта и «просто нуждается в мире».

The Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена не готова в краткосрочной перспективе пересмотреть политику невмешательства в ситуацию в Сирии. Представитель Госдепа Мэттью Миллер также говорил, что пока США не собираются снимать санкции в отношении Сирии, поскольку ограничительные меры и потенциальное возобновление дипотношений являются инструментами, которые Вашингтон может использовать, чтобы стимулировать новое руководство к «инклюзивному политическому процессу».

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