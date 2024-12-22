Глава МИД Турции заявил о необходимости снять санкции с Сирии
Санкции с Сирии необходимо снять для нормализации ситуации в стране, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с лидером новых властей Сирии — главой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа), сообщает Anadolu.
«Отмена санкций в отношении Сирии чрезвычайно важна для нормализации ситуации в Сирии и обеспечения безопасности в стране», — сказал он.
Фидан добавил, что «международное сообщество должно оказать решительную поддержку новому правительству». «Турецкий народ, турецкое государство и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган всегда будут с вами», — отметил глава турецкого МИДа.
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии — Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.
Ранее аль-Джулани призвал отменить международные санкции против Сирии. В интервью иностранным журналистам он подчеркнул, что снятие санкций служит крайне важным шагом для восстановления Сирии, которая не хочет конфликта и «просто нуждается в мире».
The Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена не готова в краткосрочной перспективе пересмотреть политику невмешательства в ситуацию в Сирии. Представитель Госдепа Мэттью Миллер также говорил, что пока США не собираются снимать санкции в отношении Сирии, поскольку ограничительные меры и потенциальное возобновление дипотношений являются инструментами, которые Вашингтон может использовать, чтобы стимулировать новое руководство к «инклюзивному политическому процессу».
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов