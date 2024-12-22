В Турции заявили о готовности Эрдогана посетить Дамаск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отправиться в Дамаск после министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Об этом заявил временный поверенный в делах в Дамаске Бурхан Кёроглу, сообщает Yeni Şafak.
«После нашего министра иностранных дел Хакана Фидана президент Эрдоган также может посетить Дамаск в подходящее время», — сказал он.
О том, что Эрдоган может совершить визит в Дамаск в течение 15 дней, ранее писала газета Türkiye.
В воскресенье, 22 декабря, Фидан провел встречу с лидером новых властей Сирии — главой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа), сообщило Anadolu. Детали переговоров не раскрываются.
После одиннадцати дней наступления, в ночь на 8 декабря, сирийские повстанцы заняли столицу страны — Дамаск. На этом фоне экс-президент страны Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и члены его семьи получили убежище в России.
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