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Падение режима Асада ,  
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В Турции заявили о готовности Эрдогана посетить Дамаск

Сюжет
Падение режима Асада
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отправиться в Дамаск после министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Об этом заявил временный поверенный в делах в Дамаске Бурхан Кёроглу, сообщает Yeni Şafak.

«После нашего министра иностранных дел Хакана Фидана президент Эрдоган также может посетить Дамаск в подходящее время», — сказал он.

О том, что Эрдоган может совершить визит в Дамаск в течение 15 дней, ранее писала газета Türkiye.

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В воскресенье, 22 декабря, Фидан провел встречу с лидером новых властей Сирии — главой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа), сообщило Anadolu. Детали переговоров не раскрываются.

После одиннадцати дней наступления, в ночь на 8 декабря, сирийские повстанцы заняли столицу страны — Дамаск. На этом фоне экс-президент страны Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и члены его семьи получили убежище в России.

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Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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