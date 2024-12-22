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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Ушел в отставку начальник ИК под Волгоградом, где захватили заложников

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Захват заложников в ИК-19
Андрей Девятов
Андрей Девятов (Фото: ФСИН России по Волгоградской области)

Начальник исправительной колонии № 19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области, где в августе заключенные взяли в заложники нескольких сотрудников, Андрей Девтов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

На сайте ИК указано, что начальником колонии назначен подполковник внутренней службы Алексей Кручинин.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
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Фото:Максим Киселев / ТАСС

В конце августа в ИК-19 произошел бунт заключенных с захватом заложников. Тогда во время заседания в колонии четверо заключенных напали на сотрудников ФСИН.

Преступники взяли в заложники 12 человек, потребовали автомобиль, четыре автомата, а также освобождения земляков из штрафного изолятора. Погибли четверо сотрудников ведомства. Еще восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения. Все нападавшие были убиты при штурме.

На видео преступники заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).

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Теги
колония в Суровикино Вологодская область УФСИН по Волгоградской области
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