Над Татарстаном сбили беспилотник
Около 7:50 мск над территорией Татарстана сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.
Телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на местных жителей пишут, что после попадания дрона в многоэтажный дом жилого комплекса «Лазурные берега» в Казани начался пожар.
РБК обратился за комментарием в МЧС и МВД Татарстана, в правительство региона.
Материал дополняется.
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