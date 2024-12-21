Над Татарстаном сбили беспилотник

Около 7:50 мск над территорией Татарстана сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.

Телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на местных жителей пишут, что после попадания дрона в многоэтажный дом жилого комплекса «Лазурные берега» в Казани начался пожар.

РБК обратился за комментарием в МЧС и МВД Татарстана, в правительство региона.

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