Минтранс сообщил о возможности запустить «Сапсаны» в Белгород и Воронеж

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После начала движения поездов по первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом поезда «Сапсан» могут перевести на новые направления, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта Роман Старовойт.

Сейчас «Сапсаны» курсируют между столицей и Петербургом. В дальнейшем Минтранс намерен пустить поезда в сторону Белгорода, Воронежа и Нижнего Новгорода. Перевозить пассажиров на ВСМ будут высокоскоростные составы, отметил Старовойт.

По его словам, «Сапсаны» технически рассчитаны на срок службы до 30 лет. Первые поезда производства немецкой компании Siemens в России начали эксплуатировать в 2009 году.

Запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Трасса позволит перемещаться между городами за 2 часа 15 минут. На маршруте длиной 679 км предусмотрено 16 остановок: в Твери (из Москвы — 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута).

Потенциальный пассажиропоток оценивается в 23 млн человек. В Минтрансе сообщали, что стоимость билета на высокоскоростной поезд будет составлять около 9 тыс. руб.