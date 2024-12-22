Путин заявил, что предыдущее поколение политиков разрушало Россию
В новейшей истории России есть период, когда политики шли на разрушение собственной страны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«В новейшей истории [мы] прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», ― сказал он, говоря о необходимости выстраивать отношения с другими странами не в ущерб интересам России.
По его словам, «цивилизованному миру» требовалось именно разрушение страны.
«Потому что, как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», ― пояснил Путин.
В сентябре 2022 года Путин уже говорил, что в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась. По его словам, западные страны продолжают искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание.
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