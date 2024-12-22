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Политика ,  
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Песков рассказал о рабочем графике Путина в новогодние каникулы

Президент Владимир Путин проведет новогодние каникулы в рабочем графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — сказал Песков.

Он добавил, что у президента есть определенные планы, но он может запланировать «все что угодно».

В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным
Политика
Владимир Путин

В 2019 году Песков рассказал, что у Путина обычно нет полностью свободных выходных. По словам пресс-секретаря, когда представляется возможность, президент отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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