Песков рассказал о рабочем графике Путина в новогодние каникулы
Президент Владимир Путин проведет новогодние каникулы в рабочем графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — сказал Песков.
Он добавил, что у президента есть определенные планы, но он может запланировать «все что угодно».
В 2019 году Песков рассказал, что у Путина обычно нет полностью свободных выходных. По словам пресс-секретаря, когда представляется возможность, президент отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.
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