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Политика ,  
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В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным
В свободное время президент отдыхает, занимается спортом, проводит время с родными и близкими. Но полноценных выходных у него нет, говорит Песков
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

У президента России Владимира Путина обычно нет полностью свободных выходных. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, чем Путин занимается в свободные дни.

«Вы знаете, что полноформатных выходных у президента, собственно, не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента, документооборот тоже не прекращается», — заявил представитель Кремля.

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Он напомнил, что многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Перед тем как подписать документ, Путину зачастую требуются консультации с главами ведомств и представителями органов власти, отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, когда представляется возможность, президент отдыхает и занимается спортом. «Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими», — добавил спикер Кремля.

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В августе прошлого года президент провел два выходных дня на природе в Туве. «Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», — говорил тогда представитель Кремля. На отдыхе Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

В 2017 году он также выбрал республику для короткого отдыха. По словам Пескова, Путин успел поездить на квадроцикле, погулять по горам пешком, заняться подводной охотой и порыбачить в Енисее.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, выходные
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