В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным

В свободное время президент отдыхает, занимается спортом, проводит время с родными и близкими. Но полноценных выходных у него нет, говорит Песков

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

У президента России Владимира Путина обычно нет полностью свободных выходных. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, чем Путин занимается в свободные дни.

«Вы знаете, что полноформатных выходных у президента, собственно, не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента, документооборот тоже не прекращается», — заявил представитель Кремля.

Он напомнил, что многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Перед тем как подписать документ, Путину зачастую требуются консультации с главами ведомств и представителями органов власти, отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, когда представляется возможность, президент отдыхает и занимается спортом. «Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими», — добавил спикер Кремля.