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Общество ,  
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Десятки людей погибли при крушении лодки в Конго. Видео

Появились кадры затопления лодки с сотнями людей в Конго

Десятки людей погибли при крушении лодки в Конго. Видео
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По меньшей мере 78 человек погибли и десятки пропали без вести после того, как в Конго перевернулась лодка, где, предположительно, находились 278 пассажиров. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от порта Китуку, пишет The Guardian.

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лодка Конго кораблекрушение видео
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