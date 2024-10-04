Десятки людей погибли при крушении лодки в Конго. Видео
По меньшей мере 78 человек погибли и десятки пропали без вести после того, как в Конго перевернулась лодка, где, предположительно, находились 278 пассажиров. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от порта Китуку, пишет The Guardian.
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