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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти сообщили о сбитой украинской ракете

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над территорией Курской области, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

За 12 минут до этого сообщения оперштаб Курской области объявил отбой ракетной опасности в регионе. Воздушная тревога продолжалась около четверти часа.

Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу
Политика

6 августа подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там идут бои. В регионе ежедневно по несколько раз объявляют воздушную тревогу, власти регулярно сообщают о перехваченных ракетах.

20 декабря массированному ракетному удару подвергся город Рыльск, расположенный на западе Курской области. Врио губернатора региона Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки погибли пять человек, еще 14 пострадали.

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Теги
Курская область ракета ВСУ Военная операция на Украине
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