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Убийство генерала Кириллова ,  
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Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом Мужества

Сюжет
Убийство генерала Кириллова
Илья Поликарпов
Илья Поликарпов (Фото: Владимир Хмелев / ТАСС)

Подполковника Илью Поликарпова, который погиб вместе с генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, посмертно наградили орденом Мужества, сообщает ТАСС со ссылкой на друга Поликарпова, руководителя фонда «Русское наследие» Владимира Хмелева.

Орден Мужества был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Ранее агентство со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Это звание присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Кириллова наградили медалью «Золотая звезда», которая вручается гражданам, удостоенным звания Героя России. Министр обороны Андрей Белоусов передал награду вдове погибшего 20 декабря.

ТАСС узнал о присвоении генералу Кириллову звания Героя России посмертно
Политика
Игорь Кириллов

Кириллов и его помощник Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва в Москве. Взрывное устройство, которое находилось на самокате возле подъезда, сработало, когда они выходили из дома на Рязанском проспекте.

Следственный комитет возбудил дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 205, 105, 222 УК). Были задержаны два человека, один из них — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, которые пообещали ему $100 тыс. и выезд в Европу. На Украине причастность отвергли.

Курбанова отправили под стражу 19 декабря, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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