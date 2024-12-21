За ночь над четырьмя российскими регионами и Черным морем сбили 19 дронов
Российские военные сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего — девять дронов — сбили над Белгородской областью. В военном ведомстве добавили, что еще пять беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.
Ночью 21 декабря воронежский губернатор Александр Гусев сообщал о нейтрализации нескольких дронов в пригороде Воронежа и других районах области.
Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 36 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Дроны были уничтожены в том числе над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями.
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