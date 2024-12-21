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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова

Сюжет
Военная операция на Украине

Замоскворецкий суд Москвы 19 декабря заочно арестовал украинку Ярославу Хрестину, карточка ее дела размещена на сайте суда.

«РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы сообщает, что Хрестина — агент Службы безопасности Украины, ей вменяют передачу взрывчатки для покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве Василия Прозорова.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

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Фото:Служба безопасности Украины / Telegram

В апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке у дома в московском районе Западное Дегунино. В автомобиле находился Прозоров. Задержаны трое подозреваемых в причастности к организации покушения.

Ставший целью покушения Прозоров на пресс-конференции в Москве в 2019 году рассказал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, а с 2014 года, после Евромайдана и смены власти на Украине, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

СБУ подтверждала, что Прозоров был сотрудником украинской спецслужбы, он работал старшим консультантом-экспертом одного из отделов штаба антитеррористического центра ведомства, однако был уволен оттуда за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и «дискредитацию звания офицера».

После взрыва машины Прозоров заявлял, что он не сомневается в причастности к взрыву украинских властей и спецслужб.

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Теги
Замоскворецкий суд СБУ Украина Василий Прозоров заочный арест
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