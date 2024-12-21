Эр-Рияд осудил атаку уроженца Саудовской Аравии на толпу в Магдебурге

Саудовская Аравия осуждает наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, который совершил уроженец королевства, заявили в министерстве иностранных дел страны, передает агентство AFP (Agence France-Presse).

«Королевство подтверждает свою позицию отказа от насилия и выражает сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших. <...> Пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия осудила инцидент и выразила «солидарность» с немецким народом, подчеркнули в МИДе.

20 декабря вечером два человека — ребенок и взрослый — погибли при наезде машины на толпу на ярмарке в Магдебурге. AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы писало, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.

Подозреваемого задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии, который живет в Германии почти 20 лет. После инцидента полицейские оцепляли место происшествия и исследовали автомобиль, предполагая, что в нем уроженец королевства мог перевозить взрывное устройство. Но эти опасения не подтвердились.