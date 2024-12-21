 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск рассказал о нависшей над Европой угрозе из-за падения рождаемости

Маск заявил об угрозе исчезновения Европы и ФРГ из-за низкой рождаемости

Германия, как и вся Европа, находится на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — написал он в соцсети Х.

Так он ответил на пост бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца, который напомнил об изначальной цели НАТО «сдерживать американцев, русских и немцев». Он сослался на более раннюю публикацию Маска, который написал, что только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну.

Бенц отверг это утверждение и в числе аргументов привел желание АдГ заполучить «дешевый российский газ».

Маск призвал Шольца уйти в отставку после наезда на толпу в Магдебурге
Политика

Вопрос запрета АдГ в Германии обсуждается в течение 2024 года на фоне роста ее популярности. Партия, которая выступает за прекращение поддержки Украины и переговоры на российских условиях, предлагает восстановить «Северные потоки» и провести референдум о выходе Германии из ЕС, в этом году показала лучшие результаты на выборах, чем партия действующего канцлера Олафа Шольца.

Ранее, в ноябре 2024 года, Маск заявлял, что Европа «умирает» из-за низкой рождаемости. В соцсети Х аккаунт The Rabbit Hole опубликовал карту Европы, на которой отмечены средние показатели рождаемости в каждой из стран континента, на что Маск отреагировал: «Показатели рождаемости в Европе выглядят несколько низкими».

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск Германия Европа рождаемость
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск призвал Шольца уйти в отставку после наезда на толпу в Магдебурге
Политика
Маск заявил, что только «Альтернатива для Германии» спасет страну
Политика
Маск назвал помощь Вашингтона Украине одним из худших решений США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Над Татарстаном сбили беспилотникПолитика, 08:38
Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцемПолитика, 08:29
Федеральное правительство США приостановило работуПолитика, 08:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
США выиграли спор с Мексикой из-за импорта ГМО-кукурузыЭкономика, 08:01
Власти Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате терактаОбщество, 07:57
Почему ЦБ сохранил ставку и удастся ли теперь избежать разгона инфляцииPro, 07:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Суд заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва ПрозороваПолитика, 07:37
За ночь над четырьмя российскими регионами и Черным морем сбили 19 дроновПолитика, 07:19
The Times узнала о полетах загадочных БПЛА над авиабазами США в БританииПолитика, 07:12
Десятки людей пострадали при ракетном ударе хуситов по Тель-АвивуПолитика, 07:02
Хинштейн уточнил число жертв удара ВСУ по РыльскуПолитика, 06:47
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции из-за СирииПолитика, 06:23
Эр-Рияд осудил атаку уроженца Саудовской Аравии на толпу в МагдебургеПолитика, 06:09