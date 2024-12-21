Маск рассказал о нависшей над Европой угрозе из-за падения рождаемости

Германия, как и вся Европа, находится на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — написал он в соцсети Х.

Так он ответил на пост бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца, который напомнил об изначальной цели НАТО «сдерживать американцев, русских и немцев». Он сослался на более раннюю публикацию Маска, который написал, что только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну.

Бенц отверг это утверждение и в числе аргументов привел желание АдГ заполучить «дешевый российский газ».

Вопрос запрета АдГ в Германии обсуждается в течение 2024 года на фоне роста ее популярности. Партия, которая выступает за прекращение поддержки Украины и переговоры на российских условиях, предлагает восстановить «Северные потоки» и провести референдум о выходе Германии из ЕС, в этом году показала лучшие результаты на выборах, чем партия действующего канцлера Олафа Шольца.

Ранее, в ноябре 2024 года, Маск заявлял, что Европа «умирает» из-за низкой рождаемости. В соцсети Х аккаунт The Rabbit Hole опубликовал карту Европы, на которой отмечены средние показатели рождаемости в каждой из стран континента, на что Маск отреагировал: «Показатели рождаемости в Европе выглядят несколько низкими».