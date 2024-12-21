Глава СК запросил доклад о мужчине, мешавшем проехать «скорой»-реанимации
Глава Следственного комитета затребовал доклад об установлении обстоятельств воспрепятствования оказанию медицинской помощи в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СК.
Ранее «Фонтанка» и 78.RU писали о мужчине, который около получаса не давал проехать к больнице реанимационной машине с ребенком.
Местом спора стал узкий служебный проезд к приемному покою больницы имени Раухфуса. По данным 78.RU, заблокировавшим проезд оказался атаман одной из городских казачьих организаций Виталий Царьков, который привез в больницу своего сына. Ребенок получил на тренировке по боксу перелом.
В администрации больницы, как пишет «Фонтанка», сообщили, что мужчина не стал оставлять автомобиль на парковке для пациентов и, устремившись к закрытому шлагбауму, заблокировал движение для машин скорой помощи.
Однако, по словам самого Царькова, у него была договоренность с больницей о госпитализации сына, но охрана не пускала его на территорию. А проезду скорой мужчина не препятствовал, наоборот, ему мешали заехать на территорию, заявил атаман.
Ранее в Госдуму предложили внести законопроект, который разрешит водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили.
Согласно действующему законодательству, запрещено парковать автомобили на разворотных и специальных площадках, предназначенных для пожарно-спасательной техники, а также ставить машины на крышках колодцев пожарных гидрантов.
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