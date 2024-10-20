В Ленобласти машина скорой помощи попала в аварию

Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня в 11:55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и «Мицубиси», — говорится в сообщении.

Двум медикам оказали помощь на месте. Как отметили в пресс-службе, на момент аварии пациентов в автомобиле не было. О состоянии водителя кроссовера информации нет. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным «Фонтанки», автомобиль реанимации в результате столкновения перевернулся на бок. На опубликованных каналом кадрах видно, что на место ДТП приехала также вторая реанимация.

В начале июля на северном участке Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух большегрузов и одной легковой машины. В результате движение по трассе было перекрыто почти десять часов. В аварии пострадал один из водителей большегрузов, его тогда госпитализировали.