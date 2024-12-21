В Белом доме рассказали, что может помешать передаче власти Трампу
Перебои с финансированием правительства Соединенных Штатов станут помехой для передачи власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности деятельность по приему-передаче дел окажется ограниченной», — сказала она.
Жан-Пьер подчеркнула, что нынешние власти США стараются обеспечить «гладкую передачу власти», но им грозят шатдауном — прекращением работы федерального правительства из-за остановки финансирования. «От республиканцев в Конгрессе США зависит продвижение передачи власти», — заявила она.
19 декабря в Конгрессе прошло голосование по проекту билля о краткосрочном финансировании федерального правительства на трехмесячный период после 20 декабря, когда заканчиваются средства, выделенные в рамках прошлого временного бюджета. Против документа выступили Трамп и американский предприниматель Илон Маск.
К вечеру 19 декабря республиканцы подготовили новый проект бюджета, однако более 35 членов партии вопреки призыву избранного президента проголосовали «против» этого документа наряду с демократами.
Вечером 20 декабря палата представителей Конгресса поддержала законопроект о временном финансировании федерального правительства — за несколько часов до шатдауна. За документ проголосовали 366 человек, 34 выступили против, передает Associated Press.
ABC News сообщал, что вследствие потенциального шатдауна порядка 3,5 млн госслужащих и работников федеральных учреждений могут остаться без зарплаты в праздничный период.
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