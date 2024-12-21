Посольство в Берлине уточнит, пострадали ли россияне от наезда на ярмарку

Посольство России в Германии уточняет, есть ли среди пострадавших после наезда на рождественскую ярмарку в Магдебурге россияне. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — говорится в сообщении.

20 декабря в 19:04 по местному времени (21:04 мск) в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге въехал черный BMW. MDR со ссылкой на полицию сообщал, что есть как минимум один погибший.

Посольство в Берлине со ссылкой на немецкие спасательные службы отмечает, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек. «С высокой долей вероятности речь идет о теракте», — заявили в посольстве.

Водителя уже задержали, подтвердил представитель правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе. По данным Die Welt и Tagesschau, подозреваемый — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Сейчас мужчина находится под стражей в полиции.