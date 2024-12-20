Набиуллина заявила об устойчивости банков под давлением санкций

Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Банка России)

Российские банки сохраняют устойчивость в условиях санкционного давления. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ заявила его председатель Эльвира Набиуллина.

Набиуллина назвала череду санкций главным вызовом, с которым столкнулась банковская сфера в 2024 году. Она напомнила, что под санкциями находятся 124 российских банка.

«Надо сказать, что, несмотря на такой уровень санкций, который вы видите, банки сохраняют устойчивость, находят возможности для работы и с этими вызовами <...> справились», — сказала глава ЦБ.

В ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике Набиуллина сказала о том, что с каждой волной санкций волатильность рубля растет. По ее словам, после введения летом санкций США против Мосбиржи повышенная волатильность сохранялась около месяца.