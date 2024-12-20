Появилось видео последствий удара ВСУ по Рыльску
Город Рыльск Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу. Сообщалось о погибших и пострадавших среди мирного населения, а также о повреждении инфраструктуры.
На кадрах видны последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На одной из улиц загорелись здание и припаркованные вдоль дороги машины. В одном из зданий обрушилось потолочное покрытие и были выбиты стекла. Экстренные службы устраняют последствия удара и ведут поиск пострадавших. На записи видна воронка от попадания ракеты.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ города Рыльска.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов