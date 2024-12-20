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Военная операция на Украине ,  
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Появилось видео последствий удара ВСУ по Рыльску

Сюжет
Военная операция на Украине

Появилось видео последствий удара ВСУ по Рыльску
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Город Рыльск Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу. Сообщалось о погибших и пострадавших среди мирного населения, а также о повреждении инфраструктуры.

На кадрах видны последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На одной из улиц загорелись здание и припаркованные вдоль дороги машины. В одном из зданий обрушилось потолочное покрытие и были выбиты стекла. Экстренные службы устраняют последствия удара и ведут поиск пострадавших. На записи видна воронка от попадания ракеты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ города Рыльска.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

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