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Общество ,  
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СК завел дело об использовании рабского труда в Ростовской области

СК: в Ростовской области завели дело об использовании рабского труда на ферме
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи возбудили уголовное дело об использовании рабского труда на одной из ферм Аксайского района Ростовской области, сообщает региональный Следственный комитет.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях», — говорится в сообщении.

СК возбудил дело по пунктам «а», «д» ч. 2 ст. 127.2 Уголовного кодекса — использование рабского труда. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

В Хакасии задержали директора фермы за использование рабского труда
Общество
Фото:СК РФ

В 2023 году по подозрению в использовании рабского труда на отдаленной ферме задержали директора фермы в Хакасии.

Следствие установило, что обвиняемый подыскал троих мужчин и женщину, «ведущих асоциальный образ жизни», для выполнения различных работ на территории его крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от аала Чарков Усть-Абаканского района. Потерпевшие находились в рабстве пять лет, с 2018 по 2023 год.

Фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе. Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако их возвращали обратно.

В октябре 2024 года уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Теги
Ростовская область рабский труд уголовное дело Следственный комитет
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