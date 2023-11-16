В Хакасии задержали директора фермы за использование рабского труда

Фото: СК РФ

Директора фермы в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В 2016 году 47-летний житель Усть-Абаканского района в Хакасии нашел двух мужчин и женщину, ведущих «асоциальный образ жизни», для выполнения различных работ на территории его хозяйства. «Подозреваемый пообещал регулярно выплачивать работникам заработную плату, однако, фактически удерживал потерпевших, высказывая угрозы, и, причиняя им побои, заставлял выполнять работу на ферме, не оплачивая их труд» — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина отбирал у потерпевших личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе.

Работники пытались сбежать, но из-за отдаленности фермы от населенных пунктов (хозяйство находится в 20 километрах от посёлка Чарков), подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно.

Против директора фермы возбуждено уголовного дела по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших.