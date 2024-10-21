Германия открыла в Балтийском море штаб НАТО из-за России

Борис Писториус (Фото: Ciro De Luca / Reuters)

Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Его слова приводит Reuters.

«Штаб будет играть решающую роль в подготовке сводок о военной обстановке и в реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств — членов НАТО от агрессивных действий, особенно учитывая близость России», — рассказал глава оборонного ведомства Германии.

Писториус подчеркнул, что его страна «твердо придерживается своих обязательств».

Как пишет Reuters, обеспечение безопасности в Балтийском море для НАТО «стало жизненно важным» в связи с расширением альянса — в том числе после присоединения Финляндии и Швеции.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Финляндия официально присоединилась к альянсу в апреле 2023 года, а Швеция — в марте 2024-го.

В марте британская газета Financial Times писала, что Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией. Несмотря на то что Швеция не имеет с Россией общих границ на суше, ее вступление в альянс означает, что он окружит почти все Балтийское море. Тогда в МИД Латвии заявили, что оно становится «озером НАТО».

Россия выступает против размещения военной инфраструктуры НАТО рядом со своими территориями. Речь идет, в частности, о расширении альянса на восток. О том, что это приведет к «тяжелым последствиям», в Москве заявляли еще в 2021 году.