Две раненные при обстреле Каменки-Днепровской женщины умерли в больнице
Две женщины, раненные во время обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице.
Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
« От ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха <...>, в больнице скончались две женщины 1974 и 1978 годов рождения», — сообщил Балицкий.
Днем 21 октября Балицкий сообщил, что украинские военные обстреляли здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. В результате атаки три женщины были доставлены в больницу «в крайне тяжелом состоянии».
Как уточнил губернатор, состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое.
Об обстреле Каменки-Днепровской местные власти сообщали также накануне, 20 октября. Тогда в городе было зафиксировано около восьми взрывов, однако о жертвах и пострадавших оперативной информации не было.
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