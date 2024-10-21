Две раненные при обстреле Каменки-Днепровской женщины умерли в больнице

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Две женщины, раненные во время обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

« От ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха <...>, в больнице скончались две женщины 1974 и 1978 годов рождения», — сообщил Балицкий.

Днем 21 октября Балицкий сообщил, что украинские военные обстреляли здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. В результате атаки три женщины были доставлены в больницу «в крайне тяжелом состоянии».

Как уточнил губернатор, состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое.

Об обстреле Каменки-Днепровской местные власти сообщали также накануне, 20 октября. Тогда в городе было зафиксировано около восьми взрывов, однако о жертвах и пострадавших оперативной информации не было.