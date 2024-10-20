В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктуры

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушены объекты местной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Федоров также сообщал о повреждении местной инфраструктуры 13 октября.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

12 октября в Минобороны отчитались об ударе по энергетическим объектам, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.