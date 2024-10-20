 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушены объекты местной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Политика

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Федоров также сообщал о повреждении местной инфраструктуры 13 октября.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

12 октября в Минобороны отчитались об ударе по энергетическим объектам, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Запорожская область инфраструктура повреждения атака
Материалы по теме
Рогов сообщил о громком взрыве в Бердянске
Политика
В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывы
Политика
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлнЭкономика, 10:53
В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктурыПолитика, 10:40
Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пятиОбщество, 10:22
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на военную операциюПолитика, 10:17
Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»Политика, 10:07
NASDAQ возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса»Технологии и медиа, 10:00
Ограничения на полеты в аэропорту Казани снялиОбщество, 09:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятийОбщество, 09:44
Грузия пережила глубочайший спад в 90-х. Как взлетела ее экономикаPro, 09:25
В МИДе заявили о трудностях для Европы из-за отказа Киева от транзита газБизнес, 09:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:11
В аэропорту Казани временно ограничили полетыОбщество, 09:03
В Молдавии начались выборы президента и референдум по евроинтеграцииПолитика, 09:00
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье погибли пять человекОбщество, 08:58