В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктуры
В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушены объекты местной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.
Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.
Федоров также сообщал о повреждении местной инфраструктуры 13 октября.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
12 октября в Минобороны отчитались об ударе по энергетическим объектам, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
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