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Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» жителя Карелии

Дмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев (Фото: из личного архива)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» жителя Карелии Дмитрия Ананьева, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Ананьева Дмитрия Анатольевича, Республика Карелия (посмертно)», — говорится в документе.

23-летний Ананьев из Петрозаводска вместе с невестой поехал в Калининград, чтобы провести там отпуск, сообщала «Комсомольская правда» со ссылкой на его сестру. 30 июля он гулял по пляжу и увидел в море двух тонувших — мальчика и его отца. Ананьев бросился за ними в море. Тонувших ему удалось спасти, но сам молодой человек погиб.

В региональном Следственном комитете уточняли, что это случилось в Зеленоградске Калининградской области. В СК добавили, что в тот день МЧС запретило купание из-за сильных волн на море, отец и сын пошли купаться, игнорируя этот запрет.

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Губернатор Карелии Артур Парфенчиков передал информацию о героическом поступке Ананьева коллегам из Калининграда. Молодого человека похоронили на воинском кладбище рядом с участниками спецоперации.

В России с начала 2024 года на водных объектах погибли более 3,1 тыс. человек, в том числе 268 детей. Об этом в конце сентября сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Основными причинами гибели людей на водных объектах в МЧС назвали купание в состоянии опьянения, в необорудованных местах, нарушение требований эксплуатации маломерных судов, неорганизованный туризм, рыбалку, природные явления.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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