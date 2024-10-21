Гладков сообщил о еще трех раненых жителях Белгородской области

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В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, количество раненых за сегодняшний день опять увеличилось. За медицинской помощью после очередных атак ВСУ обратились трое мирных жителей», — написал он.

По словам губернатора, двое человек пострадали в Белгородском районе. Мужчина и женщина ехали на автомобиле из села Черемошное, когда их атаковал дрон-камикадзе.

Мужчина получил ушиб ноги. Осколками ему ранило туловище, лицо и руку, а женщине — руки и лицо. После этого они сами обратились в Октябрьскую районную больницу, но от госпитализации отказались.



Третий пострадавший — мужчина, который получил ранение грудной клетки при обстреле города Шебекино. Он обратился в шебекинскую центральную районную больницу, после этого его доставили в городскую больницу № 2.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине. Утром 21 октября ВСУ обстреляли Белгород, Шебекино и Новую Таволжанку. Тогда Гладков сообщил об одном пострадавшем.