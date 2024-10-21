Глава Пентагона подтвердил Зеленскому выделение пакета помощи на $400 млн

Владимир Зеленский и Ллойд Остин (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев заявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн (39 млрд руб.), сообщают «Укринформ» и «Страна».

«Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал глава американского военного ведомства.

Ранее о визите Остина в Киев сообщила пресс-служба Минобороны США. Это его четвертый визит на Украину.

Ранее 16 октября Байден в телефонном разговоре с Зеленским объявил о пакете военной помощи Киеву на $425 млн.

Помощь включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

В ближайшие месяцы Вашингтон собирается передать Киеву, в частности, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы Javelin и AT-4, гранаты и учебное оборудование, оборудование для проведения взрывных работ.

Москва осуждает выделение военной помощи ВСУ со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину, и они не смогут изменить ход военной операции.