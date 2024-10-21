Кобахидзе заявил о проваленном Молдавией «тесте на демократию»
Власти Молдавии не смогли доказать свою приверженность демократическим принципам после проведения в стране президентских выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит сайт телекомпании Rustavi 2.
«Молдавия не прошла тест на демократию в виде этих выборов. Тем временем произошло то, что там сняли кандидатов [на пост президента] один за другим по высосанным из пальца причинам», — сказал премьер.
Он добавил, что больше половины молдавского населения против вступления в Евросоюз.
Грузия, как и Молдавия, стремится присоединиться к Евросоюзу, однако летом ЕС приостановил процесс приема Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах. Молдавия является кандидатом на вступление в Евросоюз — в связи с этим 20 октября, в один день с президентскими выборами, в стране прошел референдум по евроинтеграции.
21 октября в Молдавии подвели его предварительные итоги. По словам президента Майи Санду, которая участвует в президентских выборах от правящей партии «Действие и солидарность», большинство проголосовали за сближение с Европой.
После обработки 99,4% протоколов с участков голосования евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, а 49,58% выступили против.
В президентских выборах участие приняли 11 кандидатов на пост главы республики. Никто из них не смог набрать более 50% голосов, поэтому 3 ноября состоится второй тур. Лидерами по итогам первого тура стали Майя Санду (42,07%), Александр Стояногло (26,27%), Ренато Усатый (13,72%), Ирина Влах (5,44%) и Виктория Шторм (4,50%).
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов