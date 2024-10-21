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Политика ,  
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Кобахидзе заявил о проваленном Молдавией «тесте на демократию»

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Bernd Elmenthaler / imago-images.de / Global Look Press)

Власти Молдавии не смогли доказать свою приверженность демократическим принципам после проведения в стране президентских выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит сайт телекомпании Rustavi 2.

«Молдавия не прошла тест на демократию в виде этих выборов. Тем временем произошло то, что там сняли кандидатов [на пост президента] один за другим по высосанным из пальца причинам», — сказал премьер.

Он добавил, что больше половины молдавского населения против вступления в Евросоюз.

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Майя Санду

Грузия, как и Молдавия, стремится присоединиться к Евросоюзу, однако летом ЕС приостановил процесс приема Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах. Молдавия является кандидатом на вступление в Евросоюз — в связи с этим 20 октября, в один день с президентскими выборами, в стране прошел референдум по евроинтеграции.

21 октября в Молдавии подвели его предварительные итоги. По словам президента Майи Санду, которая участвует в президентских выборах от правящей партии «Действие и солидарность», большинство проголосовали за сближение с Европой.

После обработки 99,4% протоколов с участков голосования евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, а 49,58% выступили против.

В президентских выборах участие приняли 11 кандидатов на пост главы республики. Никто из них не смог набрать более 50% голосов, поэтому 3 ноября состоится второй тур. Лидерами по итогам первого тура стали Майя Санду (42,07%), Александр Стояногло (26,27%), Ренато Усатый (13,72%), Ирина Влах (5,44%) и Виктория Шторм (4,50%).

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Теги
Молдавия Грузия Ираклий Кобахидзе Майя Санду демократия Евросоюз
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