МИД Турции подтвердил смерть проповедника Гюлена

Фетхуллах Гюлен (Фото: Charles Mostoller / Reuters)

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан подтвердил смерть в Соединенных Штатах проповедника и главы объявленной в Турции террористической организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, передает агентство Anadolu.

«Наши источники в спецслужбах подтверждают эту информацию», — сказал он после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой. По словам министра, новость о смерти главы ФЕТО не ослабит бдительность Турции. «Наш народ и государство продолжат борьбу с этой организацией, как и с любой другой террористической группировкой», — подчеркнул Фидан.

О смерти Гюлена в возрасте 83 лет ранее сообщили его родственники. Как пишет CNN Turk, ранее у Гюлена диагностировали почечную недостаточность, диабет и деменцию.

В 1970-х годах Гюлен основал неформальное движение «Хизмет», турецкие власти назвали его ФЕТО. Сам Гюлен выступал против насилия, террора и атак смертников, а также был первым мусульманским богословом, публично осудившим атаки 11 сентября 2001 года в США, говорится на его сайте.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и Гюлен долгое время были союзниками, но в 2013 году их отношения испортились.

Позднее Эрдоган обвинил Гюлена в попытке государственного переворота, который произошел в июле 2016 года. Тогда в результате двухдневных столкновений погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения. Эрдоган требовал выдачи жившего в США проповедника. Сам Гюлен отрицал причастность к перевороту.