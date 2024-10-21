Власти Белоруссии разблокировали онлайн-кинотеатр Okko

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В Белоруссии возобновили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv, заявили в Министерстве связи Белоруссии.

«Соответствующее решение Министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», — сообщили в ведомстве.

1 октября 2024 года пресс-служба Министерства информации Белоруссии сообщила, что ведомство приняло решение ограничить доступ на территории страны к онлайн-кинотеатру Okko.

Поводом для этого решения стало «размещение на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости». В пресс-службе Okko тогда отказались от комментариев.