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Власти Белоруссии разблокировали онлайн-кинотеатр Okko

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Белоруссии возобновили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv, заявили в Министерстве связи Белоруссии.

«Соответствующее решение Министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», — сообщили в ведомстве.

В Белоруссии заблокировали российский онлайн-кинотеатр Okko
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

1 октября 2024 года пресс-служба Министерства информации Белоруссии сообщила, что ведомство приняло решение ограничить доступ на территории страны к онлайн-кинотеатру Okko.

Поводом для этого решения стало «размещение на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости». В пресс-службе Okko тогда отказались от комментариев.

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