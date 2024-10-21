На «Госуслугах» заработал новый сервис для многодетных семей
На портале госуслуг начал работу сервис оказания услуг для многодетных семей «Жизненная ситуация», сообщил в видео, опубликованном в телеграм-канале правительства, заместитель премьера Дмитрий Григоренко.
«Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга», — отметил политик.
Раздел собирает все услуги, которые полезны многодетным семьям, в одном месте и позволяет получать их комплексно. Сейчас уже действуют такие возможности, как:
- оформление статуса многодетной семьи;
- оформление электронного удостоверения многодетных.
Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей», куратором которого назначен Григоренко. Он также подчеркнул, что сервис экономит время на посещение ведомств и поиск информации об оформлении выплат, льгот и документов.
В 2021 году правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив, которые должны повысить качество жизни людей. Одна из них получила развитие в виде федерального проекта «Государство для людей». Сервис «Жизненная ситуация» призван удовлетворять реальные потребности людей в определенных жизненных обстоятельствах.
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов