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Общество ,  
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На «Госуслугах» заработал новый сервис для многодетных семей

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На портале госуслуг начал работу сервис оказания услуг для многодетных семей «Жизненная ситуация», сообщил в видео, опубликованном в телеграм-канале правительства, заместитель премьера Дмитрий Григоренко.

«Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга», — отметил политик.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Раздел собирает все услуги, которые полезны многодетным семьям, в одном месте и позволяет получать их комплексно. Сейчас уже действуют такие возможности, как:

  • оформление статуса многодетной семьи;
  • оформление электронного удостоверения многодетных.

Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей», куратором которого назначен Григоренко. Он также подчеркнул, что сервис экономит время на посещение ведомств и поиск информации об оформлении выплат, льгот и документов.

В 2021 году правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив, которые должны повысить качество жизни людей. Одна из них получила развитие в виде федерального проекта «Государство для людей». Сервис «Жизненная ситуация» призван удовлетворять реальные потребности людей в определенных жизненных обстоятельствах.

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Госуслуги многодетные семьи правительство
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