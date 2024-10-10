Справки об участии в спецоперации разрешили получать через «Госуслуги»

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С 1 ноября 2024 года справку об участии в военной спецоперации на Украине можно будет получить через портал «Госуслуги». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовала пресс-служба правительства.

До этого справки об участии в спецоперации не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы. В кабмине отметили, что из-за этого бойцам и их родственникам было сложнее их получить.

«Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через «Госуслуги», но и устанавливает единый образец справки», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В июле 2024 года Минобороны предложило выдавать справки об участии в спецоперации в качестве подтверждения права на защиту и помощь.

Такое подтверждение планируется выдавать как самим участникам спецоперации, так и членам их семей, это «позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», считают в министерстве.

Предполагается, что такие справки можно будет оформлять в МФЦ, они будут действительными и в электронном виде, если их получить через «Госуслуги».