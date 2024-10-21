Корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив

Солдаты ВМС США стоят на борту эсминца Higgins (Фото: Atef Safadi / Getty Images)

Американский эсминец Higgins и канадский фрегат Vancouver прошли через Тайваньский пролив 20 октября, сообщает Reuters со ссылкой на Седьмой флот Военно-морских сил США.

Там отметили, что это «обычный» транзит через воды, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что корабли США и Канады двинулись в северном направлении. Вооруженные силы Тайваня наблюдали за их передвижением, уточняет агентство.

Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режиме повышенной готовности отслеживали проход американских и канадских военных кораблей через Тайваньский пролив, передает Global Times. В НОАК подчеркнули, что проход кораблей «подорвал мир и стабильность» в проливе.

Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, сам остров — своей провинцией, а Тайваньский пролив — водами, находящимися под его юрисдикцией.

Для Китая проход по Тайваньскому проливу иностранных военных кораблей является «вызовом суверенитету». Китай практически ежедневно направляет в пролив и ближайшие районы свои корабли и авиацию.