Комитет Госдумы одобрил повышение акциза на сладкую газировку

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России повысят акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки с 7 до 10 руб. Поправка правительства внесена ко второму чтению в бюджетообразующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Кроме того, по словам статс-секретаря комитета, замглавы Минфина Алексея Сазанова, из неподакцизных напитков исключили обогащенные дополнительными веществами (витаминами или минералами) напитки и квасы.

Акциз на сахаросодержащие напитки был введен в России с 1 июля 2023 года. Сейчас, согласно закону, налог в размере 7 руб. за 1 л уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед, если количество углеводов в их пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 1,2%.

В конце сентября комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, в котором предлагалось изменить критерий по содержанию добавленных сахаров и углеводов для подакцизных напитков, установив их количество на уровне 2 г на 100 мл напитка вместо 5 г. В пресс-службе Минфина поясняли РБК, что это необходимо, чтобы снизить чрезмерное потребление сладких напитков и «пресечь манипуляции, связанные с уплатой акциза».

Однако в новой версии поправок, подготовленной Минфином, нет предложения об изменении этого порога, его решили оставить прежним: 5 г сахара на 100 мл. Но зато предложили с 1 января 2025 года повысить сам акциз на сахаросодержащие напитки — до 10 руб. за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%.