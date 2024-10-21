Председатель курултая Башкирии не исключил введения налога на бездетность

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Госсобрание — курултай Башкирии не исключает введения налога на бездетность, заявил председатель госсобрания Константин Толкачев и предложил изучить вопрос о введении такого налога. Его слова передает пресс-служба госсобрания.

По словам Толкачева, это предложение появилось из-за демографической ситуации в стране. «Такой налог при всей его непопулярности может стать одним из стимулов, способствующих решению демографической проблемы. Изучить такой вариант нужно», — сказал Толкачев.

Председатель регионального парламента отметил, что возможно введение гибкой шкалы подоходного налога, которое будет стимулировать к рождению детей россиян «при любом доходе», а не только малообеспеченных. По его словам, нужно изучить в качестве инструмента налогового стимулирования рождаемости прогрессивную шкалу НДФЛ, которая уже применяется в России.

При этом Толкачев подчеркнул, что «применение данной меры в текущих условиях бюджетной обеспеченности было бы преждевременным». Спикер госсобрания добавил, что нельзя недооценивать и другие меры финансового стимулирования. В частности, предоставление налогового вычета по количеству детей.

Сейчас идея ввести налог на бездетность пока не оформлена в виде законопроекта. Вернуть такой налог предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт: в СССР закон действовал с 1941 по 1990 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в октябре заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность.

Однако глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что, если такой закон будет принят, «политически это не просто несвоевременно, но даже безнравственно».

До этого возвращение налога обсуждали еще в 2020 году, тогда Минфин и опрошенные РБК сенаторы не поддержали инициативу.