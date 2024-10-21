Израиль пообещал принять меры после запрета Макрона
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил принять «юридические и дипломатические меры» против решения президента Франции Эмманюэля Макрона после того, как Париж запретил Тель-Авиву участвовать в военно-морской выставке Euronaval, передает пресс-служба ведомства.
Выставка Euronaval пройдет в Париже с 4 по 7 ноября. Ее организаторы 15 октября сообщили, что получили уведомление от французского правительства о запрете на выставление стендов и демонстрацию оборудования Израиля, передает BFMTV.
«Израиль — единственное государство, находящееся на передовой линии борьбы с радикальным исламским режимом, и Франция, как и весь западный мир, должна быть с нами, а не против нас», — отметил Кац.
Министр обороны Израиля Йоав Галлан назвал запрет на участие в выставке «позором» и обвинил Францию в проведении враждебной политики по отношению к еврейскому народу.
В последние месяцы отношения Израиля и Франции обострились. В частности, в начале октября Макрон назвал приоритетной задачей возвращение к политическому урегулированию конфликта в секторе Газа и призвал прекратить поставлять оружие Израилю.
По словам президента, политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху представляет собой «ошибку, в том числе и для безопасности Израиля». Нетаньяху в ответ назвал «позором» слова Макрона и подчеркнул, что Израиль победит с поддержкой Франции или без.
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