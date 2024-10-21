Машина улетела в воду напротив «Москва-Сити»
На западе Москвы легковой автомобиль Chery снес дорожное ограждение и слетел в воду, сообщила столичная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел около 2:00 мск 21 октября на набережной Тараса Шевченко, на другом берегу реки от делового центра «Москва-Сити».
Девушка, которая была за рулем автомобиля, не справилась с управлением — наехала на бордюрный камень и железный забор, после чего автомобиль упал в воду, рассказали в ведомстве.
В результате пострадала 19-летняя водитель и ее 20-летняя пассажирка, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили в Госавтоинспекции.
Как пишет телеграм-канал Baza, в аварию попал каршеринговый автомобиль. Очевидцы помогли одной из девушек выбраться из воды, позднее спасатели достали из реки вторую пострадавшую, она была без сознания.
Похожий инцидент произошел в Москве в начале октября. Тогда на набережной Марка Шагала автомобиль Toyota наехал на ограждение и слетел в Москву-реку. Агентство «Москва» сообщило, что водитель и пассажиры выбрались из воды и «ушли в неизвестном направлении».
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