 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученый из КНР посоветовал жениться на россиянках из-за проблем демографии

SCPM: китайцам посоветовали искать жен в России из-за проблем демографии
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

На фоне демографических проблем и гендерного дисбаланса китайцы могут искать жен в других странах, в том числе в России. С таким предложением выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным переписи населения Китая от 2020 года, политика «одна семья — один ребенок» нарушила гендерное соотношение в стране и привела к тому, что женщин в КНР на 34,9 млн меньше, чем мужчин.

Дин Чанфа предложил решить проблему «лишних» китайцев браком с женщинами из России, Камбожди, Вьетнама и Пакистана. По его словам, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».

Власти Китая разрешили семьям заводить трех детей
Политика
Фото:Getty Images

Как отмечает SCMP, предложение ученого вызвало дискуссию в социальных сетях. Женщины сравнили «импорт» невест с торговлей людьми и высказали опасение, что языковой барьер приведет к конфликтам. В то же время мужчины поддержали идею, отметив плюсом подобных браков «более низкие ожидания» невест из-за рубежа.

Политику ограничения рождаемости — «одна семья — один ребенок» — ввели в Китае в 1979 году, когда государство оказалась перед угрозой демографического взрыва. В 2015 году всем семьям разрешили заводить двоих детей, в 2021 году — троих. Из-за демографической политики прирост населения начал замедляться. Также возникла проблема старения населения.

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Китай брак Россия
Материалы по теме
Останина предложила провести «специальную демографическую операцию»
Общество
Украинцев призвали самостоятельно копить на пенсию из-за демографии
Политика
Майский указ-2024: главные цели для экономики и демографии через 12 лет
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ в Курской областиПолитика, 09:48
Какие личные качества членов совета директоров приводят компанию к крахуPro, 09:45
Россиянка Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток мираСпорт, 09:40
Машина улетела в воду напротив «Москва-Сити»Общество, 09:34
Ученый из КНР посоветовал жениться на россиянках из-за проблем демографииОбщество, 09:25
МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за сообщений о войсках КНДРПолитика, 09:21
Зумеров ругают почем зря: чем они лучше бумеровPro, 09:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер главный противник Эрдогана проповедник ГюленПолитика, 09:13
В Молдавии сторонники евроинтеграции вырвались вперед⁠Политика, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:05
Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитомПолитика, 08:56
В США вертолет врезался в радиовышку, четверо погиблиОбщество, 08:50
В первом туре выборов в Молдавии пророссийский кандидат уступил СандуПолитика, 08:39
СК продлил расследование дела многодетной матери о торговле детьмиОбщество, 08:31