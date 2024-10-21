Ученый из КНР посоветовал жениться на россиянках из-за проблем демографии

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На фоне демографических проблем и гендерного дисбаланса китайцы могут искать жен в других странах, в том числе в России. С таким предложением выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным переписи населения Китая от 2020 года, политика «одна семья — один ребенок» нарушила гендерное соотношение в стране и привела к тому, что женщин в КНР на 34,9 млн меньше, чем мужчин.

Дин Чанфа предложил решить проблему «лишних» китайцев браком с женщинами из России, Камбожди, Вьетнама и Пакистана. По его словам, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».

Как отмечает SCMP, предложение ученого вызвало дискуссию в социальных сетях. Женщины сравнили «импорт» невест с торговлей людьми и высказали опасение, что языковой барьер приведет к конфликтам. В то же время мужчины поддержали идею, отметив плюсом подобных браков «более низкие ожидания» невест из-за рубежа.