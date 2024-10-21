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Обмен заключенными ,  
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Пол Уилан дал первое интервью после обмена

Уилан отказался отвечать на вопрос о получении секретных данных в России
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Обмен заключенными
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Global Look Press)

Гражданин США Пол Уилан, ранее осужденный в России за шпионаж и освобожденный в результате обмена, в интервью телеканалу CBS не стал отвечать на вопрос, кто передал ему флешку с предположительно секретными данными перед задержанием в Москве в 2018 году.

Это первый комментарий американца для СМИ после обмена.

На кадрах задержания Уилана, опубликованных RT, видно, как в декабре 2018 года неизвестный в ванной комнате «Метрополя» передает тому небольшой предмет. По данным канала, речь идет о флешке. Затем американец показан уже в окружении оперативников и после задержания. Журналистка CBS Маргарет Бреннан упомянула в интервью об этих кадрах.

«Я не готов говорить о этом. Я напишу книгу, и в книге объясню эту ситуацию», — ответил Уилан. Аналогичный ответ освобожденный американец дал на вопрос, сотрудничал ли он с каким-либо из государств, в том числе из тех, гражданином которых является: США, Великобритания, Канада и Ирландия.

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Уилан также подчеркнул, что никогда не занимался шпионажем: «Меня обвинили в том, что я был бригадным генералом в разведывательном управлении Министерства обороны США. Как вы знаете, я, безусловно, не был генералом и никогда там не работал. Я никогда не был секретным агентом».

Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Вину он не признал, а в начале минувшего августа был освобожден в рамках обмена.

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