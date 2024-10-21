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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Он уточнил, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

В Брянской области женщина получила ранение при ударе беспилотника
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ночью 20 октября в Брянской области были сбиты шесть украинских дронов. Всего за ту ночь, ПВО уничтожили над регионами России 110 беспилотников ВСУ.

Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Еще 27 сбили над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, один — над Подмосковьем.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны БПЛА ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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