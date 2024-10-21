В Брянской области сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Он уточнил, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Ночью 20 октября в Брянской области были сбиты шесть украинских дронов. Всего за ту ночь, ПВО уничтожили над регионами России 110 беспилотников ВСУ.

Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Еще 27 сбили над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, один — над Подмосковьем.