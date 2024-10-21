В Харькове после взрывов возникли перебои с электроснабжением

В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы, после чего в некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что в Киевском районе были повреждены высоковольтные линии электропередач.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что часть Харькова осталась без электричества. Он добавил, что профильные службы работают над его восстановлением.

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, передают РБК-Украина, «Страна.ua» и 24 канал. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в результате взрывов получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.