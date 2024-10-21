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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

В Харькове после взрывов возникли перебои с электроснабжением
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Военная операция на Украине

В Харькове раздались взрывы, после чего в некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что в Киевском районе были повреждены высоковольтные линии электропередач.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что часть Харькова осталась без электричества. Он добавил, что профильные службы работают над его восстановлением.

В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывы
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Фото:Anna Bohdan / Shutterstock

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, передают РБК-Украина, «Страна.ua» и 24 канал. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в результате взрывов получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьков Кривой Рог Украина взрывы отключение электричества
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